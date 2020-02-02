Сарри объяснил, почему оставил Дибалу в запасе на матч с Фиорентиной

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу над Фиорентиной (3:0) в 22 туре Серии А.

"Это был тяжелый матч, ведь Фиорентина еще не проигрывала в Серии А с начала 2020 года. Дуглас Коста приносит ширину и создает голевые моменты, но, на мой взгляд, он еще не готов физически. Когда он достигнет своего пика, мы увидим, насколько он важен для нас.

Дубль Роналду и гол Де Лигта в видеообзоре матча Ювентус – Фиорентина – 3:0

Оставить Дибалу в запасе – это почти кощунство, но у нас очень много атакующих игроков, и мы не можем использовать их всех сразу. Баланс команды является важным, и против Фиорентины Гонсало Игуаин был более полезным. Если бы мы использовали всех четырех вместе, это привело бы к потере многих положительных характеристик этих игроков. Например, мы бы потеряли умение игры Роналду на фланге", – приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Напомним, в ворота Фиорентины дважды забивал Роналду, а Де Лигт довершил разгром "фиалок" (голландцу ассистировал именно Дибала, который заменил Игуаина).

Ювентус в родных стенах разгромил Фиорентину, Роналду дважды отличился с пенальти: 22-й тур Серии А, матчи воскресенья