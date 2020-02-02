Саррі пояснив, чому залишив Дибалу в запасі на матч з Фіорентиною

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над Фіорентиною (3:0) у 22 турі Серії А.

"Це був важкий матч, адже Фіорентина ще не програвала в Серії А з початку 2020 року. Дуглас Коста приносить ширину і створює гольові моменти, але, на мій погляд, він ще не готовий фізично. Коли він досягне свого піку, ми побачимо, наскільки він важливий для нас.

Дубль Роналду та гол Де Лігта у відеоогляді матчу Ювентус – Фіорентина – 3:0

Залишити Дибалу в запасі – це майже блюзнірство, але у нас є дуже багато атакувальних гравців, і ми не можемо використати їх усіх відразу. Баланс команди є важливим, і проти Фіорентини Гонсало Ігуаїн був більш корисним. Якби ми використали всіх чотирьох разом, це призвело б до втрати багатьох позитивних характеристик цих гравців. Наприклад, ми б змарнували вміння гри Роналду на фланзі", – наводить слова Саррі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, у ворота Фіорентини двічі забивав Роналду, а Де Лігт довершив розгром "фіалок" (нідерландцю асистував саме Дибала, який замінив Ігуаїна).

Ювентус у рідних стінах розгромив Фіорентину, Роналду двічі відзначився з пенальті: 22-й тур Серії А, матчі неділі