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Саррі пояснив, чому залишив Дибалу в запасі на матч з Фіорентиною

18:07 266 Читать на русском
Саррі пояснив, чому залишив Дибалу в запасі на матч з Фіорентиною
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над Фіорентиною (3:0) у 22 турі Серії А.

40’ Кріштіану Роналду
80’ Кріштіану Роналду
90+1’ Маттейс Де Лігт
 
40’ Кріштіану Роналду
80’ Кріштіану Роналду
90+1’ Маттейс Де Лігт

"Це був важкий матч, адже Фіорентина ще не програвала в Серії А з початку 2020 року. Дуглас Коста приносить ширину і створює гольові моменти, але, на мій погляд, він ще не готовий фізично. Коли він досягне свого піку, ми побачимо, наскільки він важливий для нас.

Дубль Роналду та гол Де Лігта у відеоогляді матчу Ювентус – Фіорентина – 3:0

Залишити Дибалу в запасі – це майже блюзнірство, але у нас є дуже багато атакувальних гравців, і ми не можемо використати їх усіх відразу. Баланс команди є важливим, і проти Фіорентини Гонсало Ігуаїн був більш корисним. Якби ми використали всіх чотирьох разом, це призвело б до втрати багатьох позитивних характеристик цих гравців. Наприклад, ми б змарнували вміння гри Роналду на фланзі", – наводить слова Саррі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, у ворота Фіорентини двічі забивав Роналду, а Де Лігт довершив розгром "фіалок" (нідерландцю асистував саме Дибала, який замінив Ігуаїна).

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Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Ювентус - Фіорентина Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус
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