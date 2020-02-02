Ювентус в родных стенах разгромил Фиорентину, Роналду дважды отличился с пенальти: 22-й тур Серии А, матчи воскресенья

В рамках 22-го тура чемпионата Италии Фиорентина потерпела поражение в Турине. Отчет об этом и других матчах воскресенья читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 22-й тур

Ювентус – Фиорентина – 3:0

Голы: Роналду, 40 (пен), 80 (пен), Де Лигт, 90+1

Лацио – СПАЛ – начало в 16:00

Милан – Верона – начало в 16:00

Лечче – Торино – начало в 16:00

Удинезе – Интер – начало в 21:45

Воскресную программу открывал центральный поединок между Ювентусом и Фиорентиной в Турине. До перерыва инициативой владели "бьянконери", который еще в первые полчаса дважды претендовали на "одиннадцатиметровый", хотя по воротам прошёл всего один удар Бентанкура (сейв Дронговски). "Фиалки" ответили моментами на 23-й минуте – Кьеза бил под дальнюю штангу метров с пяти, а Лирола с дистанции стрелял в девятку. В обоих случаях выручил Щенсны, а на 40-й минуте гости были наказаны за расточительность пенальти, назначенным за игру рукой Пеццелы. Роналду уверенно его реализовал – 1:0.

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После перерыва игра стала раскрываться ближе к середине тайма. Так, Фиора могла отыграться после выстрела Бенасси на 62-й минуте (мимо дальней штанги), на что туринцы сразу же ответили прорывом Косты с пасом под удар Игуаину – Дронговски спас. Также Юве провёл несколько менее острых выстрелов, но все шли в створ. Кроме того, на 69-й минуте было довольно противоречивое попадание мяча в Кутроне после замыкания де Лигта, но обошлось без пенальти. Не обошлось без него на 78-й, когда Бентанкура завалили в штрафной – с "точки" пробил Роналду, оформив дубль. Добил же "фиалок" де Лигт, который на 90+1-й замкнул подачу Дибалы с углового – 3:0.

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