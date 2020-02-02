Дубль Роналду и гол Де Лигта в видеообзоре матча Ювентус – Фиорентина – 3:0

Туринский Ювентус разгромил Фиорентину в рамках 22-го тура итальянской Серии А. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Старая синьора" много атаковала, однако сумела воплотить свое преимущество в голы лишь благодаря пенальти. Под занавес первого тайма одиннадцатиметровый реализовал Роналду.

Ювентус в родных стенах разгромил Фиорентину, Роналду дважды отличился с пенальти: 22-й тур Серии А, матчи воскресенья

Ситуация повторилась в конце поединка, когда португалец снова наказал "фиалок" за нарушение в своей штрафной. Добил флорентийцев Де Лигт – нидерландец головой мощно замкнул навес от углового флажка.