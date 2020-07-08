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Сарри объяснил эпичное поражение Милана "помутнением" – Ювентус потерял шанс увеличить гандикап в 10 очков

11:22 - Читати українською
Сарри объяснил эпичное поражение Милана "помутнением" – Ювентус потерял шанс увеличить гандикап в 10 очков
Маурицио Сарри / EPA

Наставник туринского Ювентуса Маурицио Сарри поделился эмоциями после поединка 31-го тура Серии А против Милана (2:4).

62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич
 
Адриен Рабьо 47’
Криштиану Роналду 53’
47’ Адриен Рабьо
53’ Криштиану Роналду
62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич

"В первые 60 минут, думаю, мы демонстрировали первоклассный футбол. Матч был полностью под нашим контролем, а затем произошло помутнение. Анализировать это не имеет особого смысла, поскольку через три дня нас ждет другой поединок.

Милан впервые со времен Сакки забил 4 мяча Ювентусу

Мы полностью потеряли сознание на 15 минут. С другими командами такое тоже случалось. Нужно взять от этой игры только положительное – то, что мы в течение часа полностью контролировали матч. Обычно найти объяснение таким необъяснимым помутнениям просто невозможно.

У нас были плохие выступления, в тех матчах мы заслуженно проигрывали, но сейчас все иначе. Сегодня мы играли хорошо. В последнее время я видел такие помутнения у многих команд, поскольку играть и тренироваться при таких температурах в условиях плотного графика – необычно.

Мы должны сосредоточиться на следующей игре. Эта команда способна играть в отличный футбол, нам нужно развивать это", – цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что накануне Ювентус уступил Милану на выезде, хотя на старте второго тайма туринцы вели в счете 2:0. В случае победы "Старая синьора" могла увеличить отрыв в чемпионате до 10 очков.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года

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Италия Милан - Ювентус Ювентус Ювентус Маурицио Маурицио Сарри
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