Сарри объяснил эпичное поражение Милана "помутнением" – Ювентус потерял шанс увеличить гандикап в 10 очков

Наставник туринского Ювентуса Маурицио Сарри поделился эмоциями после поединка 31-го тура Серии А против Милана (2:4).

"В первые 60 минут, думаю, мы демонстрировали первоклассный футбол. Матч был полностью под нашим контролем, а затем произошло помутнение. Анализировать это не имеет особого смысла, поскольку через три дня нас ждет другой поединок.

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Мы полностью потеряли сознание на 15 минут. С другими командами такое тоже случалось. Нужно взять от этой игры только положительное – то, что мы в течение часа полностью контролировали матч. Обычно найти объяснение таким необъяснимым помутнениям просто невозможно.

У нас были плохие выступления, в тех матчах мы заслуженно проигрывали, но сейчас все иначе. Сегодня мы играли хорошо. В последнее время я видел такие помутнения у многих команд, поскольку играть и тренироваться при таких температурах в условиях плотного графика – необычно.

Мы должны сосредоточиться на следующей игре. Эта команда способна играть в отличный футбол, нам нужно развивать это", – цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что накануне Ювентус уступил Милану на выезде, хотя на старте второго тайма туринцы вели в счете 2:0. В случае победы "Старая синьора" могла увеличить отрыв в чемпионате до 10 очков.

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