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Саррі пояснив епічну поразку Мілану "затьмаренням" – Ювентус втратив шанс збільшити гандикап до 10 очок

11:22 - Читать на русском
Саррі пояснив епічну поразку Мілану "затьмаренням" – Ювентус втратив шанс збільшити гандикап до 10 очок
Мауріціо Саррі / EPA

Керманич туринського Ювентуса Мауріціо Саррі поділився емоціями після поєдинку 31-го туру Серії А проти Мілана (2:4).

62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч
 
Адріен Рабйо 47’
Кріштіану Роналду 53’
47’ Адріен Рабйо
53’ Кріштіану Роналду
62’ Златан Ібрагімовіч
66’ Франк Кессьє
67’ Рафаель Леау
80’ Анте Ребіч

"У перші 60 хвилин, думаю, ми демонстрували першокласний футбол. Матч був повністю під нашим контролем, а потім сталося затьмарення. Аналізувати це немає особливого сенсу, оскільки за три дні на нас чекає інший поєдинок.

Мілан вперше з часів Саккі забив 4 м'ячі Ювентусу

Ми повністю втратили свідомість на 15 хвилин. Із іншими командами таке теж траплялося. Потрібно взяти від цієї гри лише позитивне – те, що ми впродовж години повністю контролювали матч. Зазвичай знайти пояснення таким нез'ясовним затьмаренням просто неможливо.

У нас були погані виступи, в тих матчах ми заслужено програвали, але зараз усе інакше. Сьогодні ми грали добре. Останнім часом я бачив такі затьмарення у багатьох командах, оскільки грати та тренуватися за таких температур в умовах щільного графіку – незвично.

Ми повинні зосередитися на наступній грі. Ця команда спроможна грати у відмінний футбол, нам потрібно розвивати це", – цитує Саррі Football Italia.

Нагадаємо, що напередодні Ювентус поступився Мілану на виїзді, хоча на старті другого тайму туринці вели в рахунку 2:0. У разі перемоги "Стара синьйора" могла збільшити відрив у чемпіонаті до 10 очок.

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки

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Теги
Італія Мілан - Ювентус Ювентус Ювентус Мауріціо Мауріціо Саррі
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