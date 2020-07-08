Саррі пояснив епічну поразку Мілану "затьмаренням" – Ювентус втратив шанс збільшити гандикап до 10 очок

Керманич туринського Ювентуса Мауріціо Саррі поділився емоціями після поєдинку 31-го туру Серії А проти Мілана (2:4).

"У перші 60 хвилин, думаю, ми демонстрували першокласний футбол. Матч був повністю під нашим контролем, а потім сталося затьмарення. Аналізувати це немає особливого сенсу, оскільки за три дні на нас чекає інший поєдинок.

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Ми повністю втратили свідомість на 15 хвилин. Із іншими командами таке теж траплялося. Потрібно взяти від цієї гри лише позитивне – те, що ми впродовж години повністю контролювали матч. Зазвичай знайти пояснення таким нез'ясовним затьмаренням просто неможливо.

У нас були погані виступи, в тих матчах ми заслужено програвали, але зараз усе інакше. Сьогодні ми грали добре. Останнім часом я бачив такі затьмарення у багатьох командах, оскільки грати та тренуватися за таких температур в умовах щільного графіку – незвично.

Ми повинні зосередитися на наступній грі. Ця команда спроможна грати у відмінний футбол, нам потрібно розвивати це", – цитує Саррі Football Italia.

Нагадаємо, що напередодні Ювентус поступився Мілану на виїзді, хоча на старті другого тайму туринці вели в рахунку 2:0. У разі перемоги "Стара синьйора" могла збільшити відрив у чемпіонаті до 10 очок.

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