Милан впервые со времен Сакки забил 4 мяча Ювентусу

Итальянский Милан не только оформил сенсационный камбэк в домашнем матче 31-го тура Серии А против Ювентуса (4:2), но и впервые за долгое время забил туринцам так много.

"Россонери" впервые за более чем 30 лет забили 4 мяча Юве, сообщает Opta Sports.

Неожиданный камбэк Милана и голевой фестиваль в видеообзоре матча против Ювентуса

Последний раз Милан столько забивал "Старой синьоре" в марте 1989-го. Тогда миланцы разгромили Ювентус со счетом 4:0. Милан в то время возглавлял легендарный Арриго Сакки, а сезон 1988/89 команда завершила победой в Кубке европейских чемпионов.

Напомним, что накануне "россонери" под руководством Стефано Пиоли одержали победу над туринцами, уступая 0:2 на старте второго тайма. в составе Милана забили Ибрагимович, Кессье, Леау и Ребич.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года