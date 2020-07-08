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Милан впервые со времен Сакки забил 4 мяча Ювентусу

10:27 - Читати українською
Милан впервые со времен Сакки забил 4 мяча Ювентусу
Пиоли может гордиться собой / Image Photo Agency

Итальянский Милан не только оформил сенсационный камбэк в домашнем матче 31-го тура Серии А против Ювентуса (4:2), но и впервые за долгое время забил туринцам так много.

62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич
 
Адриен Рабьо 47’
Криштиану Роналду 53’
47’ Адриен Рабьо
53’ Криштиану Роналду
62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич

"Россонери" впервые за более чем 30 лет забили 4 мяча Юве, сообщает Opta Sports.

Неожиданный камбэк Милана и голевой фестиваль в видеообзоре матча против Ювентуса

Последний раз Милан столько забивал "Старой синьоре" в марте 1989-го. Тогда миланцы разгромили Ювентус со счетом 4:0. Милан в то время возглавлял легендарный Арриго Сакки, а сезон 1988/89 команда завершила победой в Кубке европейских чемпионов.

Напомним, что накануне "россонери" под руководством Стефано Пиоли одержали победу над туринцами, уступая 0:2 на старте второго тайма. в составе Милана забили Ибрагимович, Кессье, Леау и Ребич.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года

blog_ava
Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года
00:54
10864
Теги
Милан Милан Италия Милан - Ювентус Арриго Арриго Сакки
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