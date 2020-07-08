Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года

В рамках 31-го тура итальянского чемпионата Лацио потерпел второе поражение подряд, а Ювентус проиграл в фантастическом поединке на Сан Сиро. Отчёт о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 31-й тур

Лечче – Лацио – 2:1

Голы: Бабакар, 30 Лучони, 47 – Кайседо, 5

Нереализованный пенальти: Манкозу, 45+2

Милан – Ювентус – 4:2

Голы: Ибрагимович, 62 (пен), Кессье, 66, Леау, 67, Ребич, 80 – Рабьо, 47, Роналду, 53

Лацио после разгромного поражения Милану в прошлом туре де-факто потерял шансы на Скудетто, а вот Лечче в случае домашней победы над римлянами покинул бы зону вылета. Евгений Шахов остался в запасе, но и без него хозяева начали очень уверенно – уже на 2-й минуте Манкозу мощным ударом метров с 25-ти направил мяч в левую девятку. Арбитры заметили игру рукой и гол отменили, а Лацио на 5-й минуте ответил голом Кайседо, который стал следствием грубой ошибки голкипера Габриэла в штрафной – 0:1. Гости не растерялись, сравняв счет на 30-й благодаря точному замыканию подачи с правого фланга в исполнении Бабакара.

В компенсированное к первому тайму время Лечче мог вырываться вперёд с пенальти, однако Манкозу с "точки" пробил выше ворот! Впрочем, уже через две минуты после начала второго тайма хозяева таки забили второй гол – это Лучони головой замкнул подачу с углового. Римляне в ответ огрызнулись несколькими ударами в исполнении Альберто, Милинковича-Савича, Иммобиле и Фелипе, однако реально голевой момент удалось создать аж на 87-й минуте – это Адеканье пробил головой под перекладину метров с шести. Габриэль спас. В компенсированное время Милинкович-Савич нанёс шикарный удара головой в дальнюю девятку, но Габриэл в блестящем прыжке снова спас Лечче. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Лечче – 2:1.

Программу дня закрывала встреча на Сан Сиро между Миланом и Ювентусом. Первый тайм прошел ровно и без особой остроты – можно вспомнить только два удара Ибрагимовича в створ из пределов штрафной и замыкание подачи с углового выше ворот с нескольких метров в исполнении Бонуччи. Игра раскрылась сразу после перерыва: на 47-й минуте Рабьо прошёл трёх соперников и пробил со средней дистанции в правую девятку, а на 53-й Роналду получил заброс за спины защитникам и пробил мимо Доннаруммы в ближний угол с отскоком – 0:2.

Казалось, что игра закрыта, но Милан в середине тайма устроил настоящее чудо. На 62-й минуте Ибрагимович сократил отставание в счёте с пенальти, на 66-й Златан ассистировал Кессье в завершении эффектной комбинации с выстрелом Франка с минимальной дистанции, а на 67-й Леау после выигранного единоборства Ребича подхватил мяч, ворвался на левый край штрафной и пробил с рикошетом в ближний угол – 3:2!

Сарри сразу же ввёл в игру трёх новых игроков, а его подопечные едва не отыгрались на 78-й минуте после удара Руганы головой. Доннарумма парировал, а уже на 80-й Милан добил Юве: свежий Алекс Сандро исполнил передачу через собственную штрафную в ноги Бонавентуре, тот выкатил пас на Ребич, а Анте мощным ударом оформил поразил ближний угол – 4:2! Роналду в компенсированное время вышел один на один и забил третий гол Юве, но его отменили из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал первую за четыре года победу Милана над Ювентусом в Серии А.

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