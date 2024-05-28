Ради контракта Конте согласился уменьшить требования по зарплате. От начальных 8-ми миллионов евро в год стороны дошли до 6,5 млн, сообщает Corriere Della Sera.

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Источник отмечает, что весомую роль в переговорах играют трансферные планы. Конте понимает, что Виктор Осимхен не останется в команде, поэтому требует достойную замену, чтобы была возможность вернуть команду в Лигу чемпионов.

По мнению Конте, идеальной заменой Осимхену мог бы стать Ромелу Лукаку, чей контракт до сих пор принадлежит Челси. В последние годы бельгиец испортил себе репутацию постоянными скандалами со своими трансферами. Ромелу то просил Интер его продать, то признавался в любви и просился обратно, а за спиной вел переговоры с Юве. Однако в этой ситуации важно другое – свой лучший футбол Лукаку демонстрировал именно под руководством Конте.

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