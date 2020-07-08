Неожиданный камбэк Милана и голевой фестиваль в видеообзоре матча против Ювентуса

В рамках 31-го тура итальянской Серии А Милан сумел перестрелять туринский Ювентус (4:2). Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Старая синьора" владела инициативой в первом тайме, но Роналду и Игуаин не реализовали свои моменты. Пришлось ждать второй половины игры.

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А там уже в дебюте Адриен Рабьо протащил мяч через полполя и классным ударом под перекладину заставил Доннарумму капитулировать. Еще 6 минут спустя Куадрадо вывел Роналду на свидание с кипером, а Криштиану спокойно перебросил вратаря.

Однако, Милан не сдался и устроил ударную 5-минутку. "Россонери" забили трижды с 62-й до 67-ю: Златан Ибрагимович уверенно реализовал одиннадцатиметровый, Франк Кессье пробил Щенсны после роскошной комбинации миланцев, а Рафаэл Леау унизил поляка голом в ближний угол.

Далее забивать могли обе команды, но фортуна еще раз улыбнулась Милану. Оборона Юве забыла об Анте Ребиче, а тот воспользовался пасом Бонавентуры – 4:2!

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года