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Неожиданный камбэк Милана и голевой фестиваль в видеообзоре матча против Ювентуса

09:31 - Читати українською
Неожиданный камбэк Милана и голевой фестиваль в видеообзоре матча против Ювентуса
Роналду против Эрнандеса / ФК Ювентус

В рамках 31-го тура итальянской Серии А Милан сумел перестрелять туринский Ювентус (4:2). Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич
 
Адриен Рабьо 47’
Криштиану Роналду 53’
47’ Адриен Рабьо
53’ Криштиану Роналду
62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич

"Старая синьора" владела инициативой в первом тайме, но Роналду и Игуаин не реализовали свои моменты. Пришлось ждать второй половины игры.

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А там уже в дебюте Адриен Рабьо протащил мяч через полполя и классным ударом под перекладину заставил Доннарумму капитулировать. Еще 6 минут спустя Куадрадо вывел Роналду на свидание с кипером, а Криштиану спокойно перебросил вратаря.

Однако, Милан не сдался и устроил ударную 5-минутку. "Россонери" забили трижды с 62-й до 67-ю: Златан Ибрагимович уверенно реализовал одиннадцатиметровый, Франк Кессье пробил Щенсны после роскошной комбинации миланцев, а Рафаэл Леау унизил поляка голом в ближний угол.

Далее забивать могли обе команды, но фортуна еще раз улыбнулась Милану. Оборона Юве забыла об Анте Ребиче, а тот воспользовался пасом Бонавентуры – 4:2!

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года

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