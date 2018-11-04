Сарри не рассчитывает на Мозеса и Дринквотера

Главный тренер Челси поделился впечатлениями от игры хавбеков Челси Виктора Мозеса и Дэнни Дринквотера.

"Они должны улучшить свою игру, сейчас их стиль отличается от командной. Дринкуотер не подходит для игры с двумя центральными полузащитниками. Я сказал ему об этом еще два месяца назад. Мозес более пригоден для игры в защите, чем в качестве вингера или латераля.Я не знаю, есть ли у них будущее в Челси. Им нужно улучшать свою игру

Лэмпард назвал своего фаворита на чемпионство в АПЛ

Если вы посмотрите на статистику этих игроков в Премьер-лиге, то, согласен, она не очень хорошая. Но в этом сезоне мы использовали 26 футболистов во всех турнирах. Я думаю, что мы проводим хорошую ротацию, особенно с учетом того, что в декабре и январе матчи будут проходить каждые три дня", – цитирует Сарри Sky Sports.

Давид Луис в восторге от работы с Сарри