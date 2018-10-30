Лэмпард назвал своего фаворита на чемпионство в АПЛ

Легенда Челси и наставник Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями перед матчем против своего бывшего клуба в рамках Кубка лиги.

"Я действительно думаю, что Челси может выиграть Премьер-лигу. Я считаю, что команда входит в число тех, кто в нынешнем сезоне имеют реальные шансы на титул. Все знают, что Манчестер Сити очень сильный, как и Ливерпуль с Тоттенхэмом, но Челси не находится позади.

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Когда Эден Азар в форме, как сейчас с начала сезона, то в его лице Челси имеет футболиста потрясающего уровня. Будем надеяться, что в игре против нас он захочет взять паузу на отдых. Думаю, он побоится выйти против моей команды", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Поединок Челси – Дерби Каунти состоится 31 октября, начало в 21:45.

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