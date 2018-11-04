toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Саррі не розраховує на Мозеса і Дрінквотера

11:59 307 Читать на русском
Саррі не розраховує на Мозеса і Дрінквотера
Віктор Мозес / Reuters

Головний тренер Челсі поділився враженнями від гри хавбеків Челсі Віктора Мозеса і Денні Дрінквотера.

"Вони повинні поліпшити свою гру, зараз їх стиль відрізняється від командного. Дрінкуотер не підходить для гри з двома центральними півзахисниками. Я сказав йому про це ще два місяці тому. Мозес більш придатний для гри в захисті, ніж в якості вінгера або латераля.Я не знаю, чи є у них майбутнє в Челсі. Їм потрібно покращувати свою гру

Лемпард назвав свого фаворита на чемпіонство в АПЛ

Якщо ви подивитесь на статистику цих гравців в Прем'єр-лізі, то, згоден, вона не дуже хороша. Але в цьому сезоні ми використовували 26 футболістів у всіх турнірах. Я думаю, що ми проводимо хорошу ротацію, особливо з урахуванням того, що в грудні і січні матчі будуть проходити кожні три дні", – цитує Саррі Sky Sports.

Давід Луїс у захваті від роботи із Саррі

Теги
Челсі Челсі Трансфери Челсі Англія Віктор Мозес Віктор Мозес Денні Дрінквотер Денні Дрінквотер Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
47
хв
Манчестер Сіті
17:00
Саутгемптон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук