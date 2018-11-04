Саррі не розраховує на Мозеса і Дрінквотера

Головний тренер Челсі поділився враженнями від гри хавбеків Челсі Віктора Мозеса і Денні Дрінквотера.

"Вони повинні поліпшити свою гру, зараз їх стиль відрізняється від командного. Дрінкуотер не підходить для гри з двома центральними півзахисниками. Я сказав йому про це ще два місяці тому. Мозес більш придатний для гри в захисті, ніж в якості вінгера або латераля.Я не знаю, чи є у них майбутнє в Челсі. Їм потрібно покращувати свою гру

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Якщо ви подивитесь на статистику цих гравців в Прем'єр-лізі, то, згоден, вона не дуже хороша. Але в цьому сезоні ми використовували 26 футболістів у всіх турнірах. Я думаю, що ми проводимо хорошу ротацію, особливо з урахуванням того, що в грудні і січні матчі будуть проходити кожні три дні", – цитує Саррі Sky Sports.

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