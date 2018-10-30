Давид Луис в восторге от работы с Сарри

Защитник Челси Давид Луис поделился впечатлениями от работы под руководством Маурицио Сарри.

"Я очень рад, что Сарри возглавил Челси. Маурицио – хороший человек. Он развивает нас как игроков и пытается помочь каждому из нас стать лучше. С ним очень легко найти общий язык.

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Он – наш лидер, и он научил нас мыслить позитивно. Теперь мы снова счастливы. Когда вы не чувствуете себя счастливыми, то сложно что-то изменить. Мы счастливы играть в тот футбол, который он нас учит. Наша команда – одна из лучших в мире, о чем Сарри нам постоянно напоминает. Поэтому мы с полной отдачей и удовольствием работаем на каждой тренировке", – цитирует Луиса The Independent.

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