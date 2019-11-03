Сарри: Ювентус был вынужден играть в не свойственный себе футбол

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился впечатлениями от победы над Торино в рамках 11-го тура Серии А.

"Очень тяжелая игра. Было ясно, что Торино изначально будет действовать чрезвычайно целенаправленно. Поэтому сначала мы планировали сдержать соперника, взять игру под контроль, и уже потом решить судьбу матча в свою пользу.

Дебютный гол Де Лигта в видеообзоре матча Торино – Ювентус – 0:1

Игра получилась очень интенсивной, контактной, было много жесткой борьбы. Такая игра не очень нам подходит, но мы смогли победить. В этом матче не нужно было пытаться играть красиво. Особенности соперника, его нынешняя форма и состояние поля – все это заставляло играть в не совсем свойственный нам футбол. Утешает то, что, так или иначе, нам удалось выиграть", – поделился Сарре в комментарии DAZN.

Напомним, Ювентус минимально переиграл Торино (1:0) благодаря голу Де Лигта, а арбитр не назначил пенальти за игру рукой нидерландца в своей штрафной.

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