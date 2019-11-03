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Сарри: Ювентус был вынужден играть в не свойственный себе футбол

12:09 31 Читати українською
Сарри: Ювентус был вынужден играть в не свойственный себе футбол
Маурицио Сарри / AGF

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился впечатлениями от победы над Торино в рамках 11-го тура Серии А.

 
Маттейс Де Лигт 70’
70’ Маттейс Де Лигт

"Очень тяжелая игра. Было ясно, что Торино изначально будет действовать чрезвычайно целенаправленно. Поэтому сначала мы планировали сдержать соперника, взять игру под контроль, и уже потом решить судьбу матча в свою пользу.

Дебютный гол Де Лигта в видеообзоре матча Торино – Ювентус – 0:1

Игра получилась очень интенсивной, контактной, было много жесткой борьбы. Такая игра не очень нам подходит, но мы смогли победить. В этом матче не нужно было пытаться играть красиво. Особенности соперника, его нынешняя форма и состояние поля – все это заставляло играть в не совсем свойственный нам футбол. Утешает то, что, так или иначе, нам удалось выиграть", – поделился Сарре в комментарии DAZN.

Напомним, Ювентус минимально переиграл Торино (1:0) благодаря голу Де Лигта, а арбитр не назначил пенальти за игру рукой нидерландца в своей штрафной.

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