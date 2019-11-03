Саррі: Ювентус був змушений грати у не властивий для себе футбол

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився враженнями від перемоги над Торіно в рамках 11-го туру Серії А.

"Дуже важка гра. Було ясно, що Торіно з самого початку буде діяти надзвичайно цілеспрямовано. Тому спершу ми планували стримати суперника, взяти гру під контроль, і вже потім вирішити долю матчу на свою користь.

Дебютний гол Де Лігта у відеоогляді матчу Торіно – Ювентус – 0:1

Гра вийшла дуже інтенсивною, контактною, було багато жорсткої боротьби. Така гра не дуже нам підходить, але ми змогли перемогти. У цьому матчі не потрібно було намагатися грати красиво. Особливості суперника, його нинішня форма і стан поля – все це змушувало грати в не зовсім властивий нам футбол. Втішає те, що, так чи інакше, нам вдалося виграти", – поділився Саррі в коментарі DAZN.

Нагадаємо, Ювентус мінімально переграв Торіно (1:0) завдяки голу Де Лігта, а арбітр не призначив пенальті за гру рукою нідерландця у власному штрафному майданчику.

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