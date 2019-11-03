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Дебютный гол Де Лигта в видеообзоре матча Торино – Ювентус – 0:1

09:32 60 Читати українською
Дебютный гол Де Лигта в видеообзоре матча Торино – Ювентус – 0:1
Маттейс Де Лигт / твиттер Лиги чемпионов

Ювентус минимально победил Торино в туринском дерби в рамках 11-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Торино – Ювентус.

 
Маттейс Де Лигт 70’
70’ Маттейс Де Лигт

Торино и Ювентус в напряженном матче очень долго не могли выявить сильнейшего. В первом тайме отличиться не удалось никому. Уже ближе к концу поединка после подачи с углового Игуаин сбросил на Де Лигта, а тот ударом с лету расстрелял ворота Сиригу. Интересно, что этот гол стал дебютным для нидерландца в официальных матчах за Ювентус.

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Таким образом, Ювентус продолжает удерживать первую позицию с 29 пунктами в активе, Торино с 11 очками расположился на 13 месте.

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