Рома в матче с двумя пенальти одолела Наполи и поднялась на третье место: 11-й тур Серии А, суббота

В субботу состоялось несколько поединков 11-го тура Серии А. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 11-й тур

Рома – Наполи – 2:1

Голы: Дзаньоло, 19, Верету, 55 (пен.) – Милик, 72

Нереализованный пенальти: Коларов, 26 (Рома)

Удаление: Цетин, 90+6 (Рома)

Болонья – Интер – матч начнется в 19:00

Торино – Ювентус – матч начнется о 21:45

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11-й тур Серии А начинал центральный поединок между Ромой и Наполи. Уже с первых минут хозяева бросились на ворота соперника, однако попытки Клюйверта и Пасторе не достигли нужного результата. Однако чудо-гол на 19-й минуте забил молодой талант римлян Николо Дзаньоло: он ворвался в штрафную и после паса Леонардо Спинаццолы точно пробил в правую девятку.

Позже хозяева получили право на пенальти, который не сумел реализовать Александр Коларов – голкипер Наполи хладнокровно забрал кожаного. В начале второго тайма Рома во второй раз пробивала "с точки": на этот раз Жордан Верету уверенно переиграл Алекса Мерета. На 72-й минуте Милик один гол отыграл, замкнув передачу Ирвинга Лосано в пустые ворота. На шестой добавленной минуте Рома оказалась в меньшинстве – в течение трех минут Мерт Цетин получил два "горчичника" – и имела последний шанс со штрафного сравнять счет. Удар Милика приняла на себя стенка и судья дал свисток об окончании чрезвычайно зрелищного поединка.

Победа подняла команду экс-наставника Шахтера Паулу Фонсеки на третью строчку и принесла 22 очка, Наполи с 18-ю пунктами шестой.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ