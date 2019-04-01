Сарри: Я привык к освистываниям от фанатов Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал победу над Кардиффом (2:1) в матче 32 тура АПЛ.

"Болельщики наверняка недовольны счету, и я могу это понять. Я разочарован за своих игроков, не за себя. Я привык к освистываниям.

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Мы не очень хорошо провели первый тайм, а во втором играли, как всегда. Мы пропустили нелепый гол, но удачно отреагировали. Нам повезло со временем, но в конце, считаю, мы заслужили победить", – цитирует Сарри Sky Sports.

Челси после 32 туров набрал 60 очков и имеет еще одну игру в запасе. Четвертый Манчестер Юнайтед имеет в активе 61 пункт.

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