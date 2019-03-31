Челси в компенсированное время вырвал скандальную победу над Кардиффом

В рамках 32-го тура АПЛ Челси благодаря голам Аспиликуэта и Рубена Лофтус-Чика добыл тяжёлую победу над Кардиффом (1:2).

Первый тайм встречи прошел в позиционной борьбе без особой остроты. Челси прогнозируемо контролировал мяч около 75% игрового времени, но давление "пенсионеров" вылилось лишь в несколько не слишком опасных выстрелов. Близким к голу был Маркос Алонсо, который на 39-й минуте вырвался на ударную позицию в штрафной, но в створ испанец не попал. Кардифф не имел и того, так что казалось, будто лондонцы после перерыва легко добьются положительного результата.

"Важно, что сейчас он с нами", – у Сарри нет четкого ответа относительно будущего Азара в Челси

Не тут-то было. Уже на 46-й минуте Кардифф открыл счёт: Гарри Артер исполнил классную передачу в штрафную, а Виктор Камараса в касание прошил голкипера – 0:1. Уже на 49-й Виллиан мог отквитать этот мяч, но его удар из-за пределов штрафной прошел по центру и оказался несложным. Маурицио Сарри выпустил на поле Эдена Азара, Рубена Лофтус-Чика и Оливье Жиру, но остроты стало даже меньше.

Кардифф уверенно отбивался до середины 70-х минут, но класс соперника дал про себя знать. Если на 74-й Виллиан с хорошей позиции выстрелил рядом со штангой, то на 84-й после углового Аспиликуэта замкнул скидку Маркоса Алонсо и сравнял счёт – правда, капитан "аристократов", скорее всего, находился в офсайде.

На 90+1 минуте Челси дожал валлийцев благодаря навесу Виллиана, после которого Лофтус-Чик ударом головой забил победный гол – 1:2.

Таким образом, Челси набрал 60 очков и догнал Арсенал, хотя и остался на шестой позиции. Кардифф с 28 зачётными баллами продолжил пребывание в зоне вылета.