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Саррі: Я звик до свисту від фанатів Челсі

00:30 63 Читать на русском
Саррі: Я звик до свисту від фанатів Челсі
Мауріціо Саррі / ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над Кардіффом (2:1) у матчі 32 туру АПЛ.

"Вболівальники напевно незадоволені рахунком, і я можу це зрозуміти. Я розчарований за своїх гравців, не за себе. Я звик до свисту.

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Ми не дуже добре провели перший тайм, а в другому грали, як завжди. Ми пропустили безглуздий гол, але вдало відреагували. Нам пощастило з часом, але в кінці, вважаю, ми заслужили перемогти", – цитує Саррі Sky Sports.

Челсі після 32 турів набрав 60 очок і має ще одну гру в запасі. Четвертий Манчестер Юнайтед має в активі 61 пункт.

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Теги
Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі Челсі Кардіфф Кардіфф Англія
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