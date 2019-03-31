Челси в скандальном матче 32 тура АПЛ победил Кардифф. Смотрите видео голов и обзор матча.

Челси в 32 туре АПЛ встретился на выезде с Кардиффом. Обеим командам крайне необходимы были очки, поскольку "синие" ведут борьбу за топ-4, а валлийцы – за выживание.

Челси в компенсированное время вырвал скандальную победу над Кардиффом

В начале второго тайма хавбек хозяев Виктор Камараса ударом под перекладину переиграл Кэпу и открыл счет во встрече. "Синие" после неудачных попыток создали камбэк. Сначала Сезар Аспиликуэта удачно замкнул подачу Маркоса Алонсо, забив при этом из офсайда, а в компенсированное время Рубен Лофтус-Чик переиграл Ли Пелтье, который ниже, чем он, и принес победу столичной команде.

Челси набрал 60 очков и отстает на 1 пункт от четвертого Манчестер Юнайтед Кардифф на 18-й позиции с 28 пунктами в активе.