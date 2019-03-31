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Кардифф –​​​​​​​ Челси –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

19:14 59 Читати українською
Кардифф –​​​​​​​ Челси –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Рубен Лофтус-Чик / ФК Челси

Челси в скандальном матче 32 тура АПЛ победил Кардифф. Смотрите видео голов и обзор матча.

46’ Виктор Камараса
 
Сесар Аспиликуэта 84’
Рубен Лофтус-Чик 91’

Челси в 32 туре АПЛ встретился на выезде с Кардиффом. Обеим командам крайне необходимы были очки, поскольку "синие" ведут борьбу за топ-4, а валлийцы – за выживание.

Челси в компенсированное время вырвал скандальную победу над Кардиффом

В начале второго тайма хавбек хозяев Виктор Камараса ударом под перекладину переиграл Кэпу и открыл счет во встрече. "Синие" после неудачных попыток создали камбэк. Сначала Сезар Аспиликуэта удачно замкнул подачу Маркоса Алонсо, забив при этом из офсайда, а в компенсированное время Рубен Лофтус-Чик переиграл Ли Пелтье, который ниже, чем он, и принес победу столичной команде.

Челси набрал 60 очков и отстает на 1 пункт от четвертого Манчестер Юнайтед Кардифф на 18-й позиции с 28 пунктами в активе.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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