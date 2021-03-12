"Быть Лео Месси очень сложно. Ты лучший игрок всех времен. Тебя узнают везде. Ты не можешь просто выйти на улицу. Ты запираешься в кругу близких друзей и семьи. У тебя нет других отношений с людьми, не с кем обменяться мнениями. все это приводит к психологической усталости и подавленности. По этой причине он хотел уйти.

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Мы не смогли использовать его ключевые качества, раскрыть их. Химия была не на должном уровне. Мы не смогли показать лучшую версию Месси. Он должен быть в правильном психологическом состоянии, чтобы показывать лучший футбол.

Сначала мы с ним прекрасно проводили время, разговаривая о футболе. Он победитель. Вам нужно просто поговорить с ним о футболе, две-три беседы. Все остальное он сделает сам", – рассказал Сарабия El País.

Эдер Сарабия работал помощником экс-наставника Барсы Кике Сетьена во второй половине сезона 2019/20.

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