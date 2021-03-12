"Бути Лео Мессі дуже складно. Ти найкращий гравець усіх часів. Тебе впізнають усюди. Ти не можеш просто вийти на вулицю. Ти замикаєшся в колі близьких друзів і сім'ї. У тебе немає інших відносин з людьми, немає з ким обмінятися думками. Все це спричиняє психологічну втому і пригніченість. З цієї причини він хотів піти.

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Ми не змогли використати його ключові якості, розкрити їх. Хімія була не на належному рівні. Ми не змогли показати найкращу версію Мессі. Він повинен бути в правильному психологічному стані, щоб показувати найкращий футбол.

Спочатку ми з ним чудово проводили час, розмовляючи про футбол. Він переможець. Вам потрібно просто поговорити з ним про футбол, дві-три розмови. Все інше він зробить сам", – розповів Сарабія El País.

Едер Сарабія працював помічником екс-наставника Барси Кіке Сетьєна у другій половині сезону 2019/20.

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