После победы на выборах Жоана Лапорты аргентинец готов договариваться с Барселоной, хотя такая возможность раньше была исключена. По крайней мере в этом уверен журналист радиостанции Cadena Ser Хосе Антонио Понсети, который ссылается на отца футболиста – Хорхе Месси.

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По информации Понсети, Лионель уже решил, когда покинет Каталонию. Это должно произойти по окончании сезона-2022/23. Следующие два года Месси планирует играть за Барселону, после чего присоединится к Интеру Майами.

Это решение 33-летнего форварда должно изрядно огорчить ПСЖ. В парижском клубе уже были назначены переговоры с Хорхе Месси. Встреча должна была состояться в Доминиканской Республике, в доме известного певца Хулио Иглесиаса. Однако после избрания Лапорты новым прездентом Барсы любые контакты были прерваны, а встреча отменена.

"Хорхе Месси должен был присутствовать там. На этой встрече говорили бы о том, что было бы, если бы Лео играл за ПСЖ или если бы жил в Париже и не играл в ПСЖ. Но все сорвалось после победы Жоан Лапорты. Отец Месси выслушал бы предложение Барсы только в случае избрания Лапорты. В других случаях этой опции не было", – цитирует Понсети El Mundo Deportivo.

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