Санжар: У Карпат немало очков забрали судьи

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал поражение от Колоса в матче 20-го тура УПЛ.

"Сегодня было два совершенно разных тайма. В первой половине встречи некоторые игроки выпали, и мы ее провалили. После перерыва игра мне понравилась, мы контролировали мяч, у нас были моменты, забили гол, но счет сравнять не смогли.

Продолжение ужасной серии "зелено-белых" в видеообзоре матча Колос – Карпаты – 2:1

В конце встречи имели перспективный штрафной, однако ключевой момент, на мой взгляд – решение судьи, так как мяч попал в руку, здесь очень большой вопрос к рефери. Если это действительно был пенальти, а его не назначили, то жаль, потому что у нас немало очков забрали судьи. Это очень плохо, ведь у нас молодая команда и мне очень не хочется, чтобы такие решения арбитров забрали желание и веру у наших ребят. В этом сезоне ошибок относительно Карпат очень много.

В первой половине встречи Колос создавал большее давление, забил хорошие мячи и достойно сегодня сыграл. Мы же нашли в себе силы и сыграли достойно, поэтому за вторую половину мне не стыдно, но судейское сомнительное решение повлияло на ход встречи.

Однозначно, система VAR нам нужна. Главное, чтобы все было честно. Если у судьи есть возможность принять объективное решение, то это только плюс. Хорошо, что VAR появился в Украине, но хочется, чтобы система действовала на всех матчах.

Давления нет, все понимают, в каком состоянии находится команда. Вопросов по самоотдаче нет вообще, вся борьба еще впереди. Мне нравятся Карпаты, здесь много болельщиков, это мотивирует. В такой атмосфере работать приятно, команда и твои действия не безразличны людям", – поделился Санжар в комментарии официальному сайту Карпат.

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