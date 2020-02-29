Карпаты во второй раз в сезоне проиграли Колосу и остались на дне УПЛ с ужасной безвыигрышной серией

Колос обыграл Карпаты (2:1) в 20-м туре УПЛ и закрепился в первой шестерке. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Колос – Карпаты стартовал в 17:00 на киевской Оболонь-Арене. Львовяне подходили к матчу главным аутсайдером чемпионата, набрав лишь 12 очков. Колос занимал 6 место. В предыдущем туре подопечные Санжара разошлись миром с СК Днепр-1, а команда Костышина обыграла Александрию.

В матче первого круга Колос обыграл "зелено-белых" на выезде – на голы Волкова и Смирного подопечные Санжара ответили лишь точным ударом Назарины. В целом Карпаты подходили к поединку, имея в пассиве ужасную безвыигрышную серию продолжительностью 12 матчей – в последний раз львовяне побеждали еще 14 сентября в игре с Ворсклой.

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Колос начал активнее и уже на 11-й минуте вышел вперед. Олег Ильин откликнулся на навес с левого фланга, опередил Романа Сливу и мощным ударом головой в нижний угол не оставил Кудрику никаких шансов. "Львы" могли ответить практически сразу – Халль после навеса Бойчука не повторил удар Ильина, поскольку не попал в ворота. После этого на поле в течение 25-ти минут было много борьбы, но мало футбола. Обе команды не впечатляли, но Колос хотя бы достиг своего ранее.

Лишь под занавес тайма Геннадий Пасич получил мяч на углу штрафной, однако пробил крайне неудачно. На 42-й минуте Богданов исполнил штрафной с опасной позиции, Кудрик отбил перед собой, а Петров был первым на добивании, прошив голкипера ударом между ног. Первый гол экс-динамовца после возвращения в УПЛ. 2:0 – итог первых 45-ти минут.

На второй тайм Карпаты вышли с желанием отыграться и могли сделать это на 55-й минуте – Волынец эффектно потянув удар Пасича. Колос создал куда более опасный момент – Ориховский со штрафного пробил в штангу, а добивание оказалось неточным. Метров с 30-ти пробил Назарина – мимо, а в следующем эпизоде ​​удар Егора нейтрализовал голкипер. Карпаты серьезно добавили, и снова Волынец спас Колос после удара Козака.

Наконец, на 78-й минуте львовяне забили. После подачи углового Козак опередил соперника на ближней штанге и головой переправил мяч в ворота. Впрочем, на большее гостей не хватило – этот мяч стал последним в матче. Хотя на последних секундах возник спорный эпизод – Козак пробил со штрафного, мяч попал в руку Смирному, однако Максим Козыряцкий не обратил на это внимания и дал финальный свисток.

Колос во второй раз в сезоне обыграл Карпаты, набрал 26 очков и закрепился в первой шестерке. А вот подопечные Санжара довели безвыигрышную серию в УПЛ до 13-ти матчей и остаются главным кандидатом на вылет.

Следующий матч львовяне проведут дома против Александрии, а Колос сыграет с Динамо.

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