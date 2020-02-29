Санжар: У Карпат чимало очок забрали судді

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував поразку від Колоса в матчі 20-го туру УПЛ.

"Сьогодні було два абсолютно різних тайми. У першій половині зустрічі деякі гравці випали, тож ми її провалили. По перерві гра мені сподобалась, ми контролювали м’яч, у нас були моменти, забили гол, але рахунок зрівняти не змогли.

Продовження жахливої серії "зелено-білих" у відеоогляді матчу Колос – Карпати – 2:1

Наприкінці зустрічі мали перспективний штрафний, однак ключовий момент на мій погляд – рішення судді, тому що м’яч влучив у руку, тут дуже велике питання до рефері. Якщо це дійсно було пенальті, а його не призначили, то шкода, тому що у нас чимало очок забрали судді. Це дуже погано, адже у нас молода команда і мені дуже не хочеться, щоб такі рішення арбітрів у наших хлопців забрали бажання та віру. У цьому сезоні помилок стосовно Карпат дуже багато.

У першій половині зустрічі Колос створював більший тиск, забив хороші м’ячі та гідно сьогодні зіграв. Ми ж знайшли в собі сили та зіграли достойно, тому за другу половину мені не соромно, але суддівське сумнівне рішення вплинуло на хід зустрічі.

Однозначно, система VAR нам потрібна. Головне, щоб все було чесно. Якщо у судді є можливість ухвалити об’єктивне рішення, то це лише плюс. Добре, що VAR з’явився в Україні, але хочеться, щоб система діяла на всіх матчах.

Тиску немає, всі розуміють, в якому стані перебуває команда. Питань щодо самовіддачі немає взагалі, вся боротьба ще попереду. Мені подобаються Карпати, тут багато вболівальників, це мотивує. В такій атмосфері працювати приємно, команда та твої дії не байдужі людям", – поділився Санжар в коментарі офіційному сайту Карпат.

Карпати вдруге в сезоні програли Колосу та залишилися на дні УПЛ з жахливою безвиграшною серією