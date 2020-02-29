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Продолжение ужасной серии "зелено-белых" в видеообзоре матча Колос – Карпаты – 2:1

20:39 37 Читати українською
Продолжение ужасной серии "зелено-белых" в видеообзоре матча Колос – Карпаты – 2:1
Колос – Карпаты – 2:1 / официальный сайт Колоса

Колос минимально победил Карпаты в матче 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Карпаты.

11’ Олег Ильин
42’ Кирилл Петров
 
Артем Козак 78’
11’ Олег Ильин
42’ Кирилл Петров
78’ Артем Козак

Колос в начале матча вышел вперед, Ильин замкнул фланговую передачу с левого фланга. Перед перерывом Петров удвоил преимущество ковалевцев, добив мяч после штрафного в исполнении Богданова. Карпаты смогли отыграть один мяч лишь в конце игры, гол в активе Артема Козака, но на большее не сподобились.

Карпаты во второй раз в сезоне проиграли Колосу и остались на дне УПЛ с ужасной безвыигрышной серией

Таким образом, Колос набрал 26 очков и закрепился в первой шестерке, а Карпаты с 12 пунктами остались последними.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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