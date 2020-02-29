Продолжение ужасной серии "зелено-белых" в видеообзоре матча Колос – Карпаты – 2:1

Колос минимально победил Карпаты в матче 20-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Карпаты.

Колос в начале матча вышел вперед, Ильин замкнул фланговую передачу с левого фланга. Перед перерывом Петров удвоил преимущество ковалевцев, добив мяч после штрафного в исполнении Богданова. Карпаты смогли отыграть один мяч лишь в конце игры, гол в активе Артема Козака, но на большее не сподобились.

Карпаты во второй раз в сезоне проиграли Колосу и остались на дне УПЛ с ужасной безвыигрышной серией

Таким образом, Колос набрал 26 очков и закрепился в первой шестерке, а Карпаты с 12 пунктами остались последними.