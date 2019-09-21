Санжар: Провел мужской разговор с игроками Карпат

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал поражение в матче 8-го тура УПЛ против СК Днепр-1 (0:2).

"Сегодня были два разных тайма. В первой половине встречи нам не удалось как следует настроиться, мы проиграли много эпизодов борьбы, подборов и допустили много ошибок в своей штрафной площадке.

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Второй тайм был совсем другим, я доволен действиями ребят, ведь была самоотдача, мы создали немало моментов у ворот соперника, но нам не удалось их реализовать. Однако я доволен тем, что игроки до конца бились на футбольном поле, но также хочу поздравить СК Днепр-1 с заслуженной победой.

Считаю, что нам не хватало наших лидеров, которые не смогли сыграть в этом матче. Также нам нужно усиливать линию атаки, потому что для того, чтобы выигрывать матчи, в составе должны быть опытные футболисты, которые могут решать моменты.

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Я не кричал в раздевалке, но разговор был мужской, пытался подбодрить ребят и указать на их ошибки. Думаю, что разговор удался, ведь второй тайм был совсем другой. Теперь должны сделать выводы и двигаться дальше", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

Напомним, Карпаты уступили СК Днепр-1 (0:2) и остались на 9 позиции.

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