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Дубль Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Карпаты – 2:0

20 сентября 23:07 46 Читати українською
Дубль Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Карпаты – 2:0
Радость игроков СК Днепр-1 / фото: СК Днепр-1

СК Днепр-1 победил Карпаты в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча СК Днепр-1 – Карпаты.

27’ Владислав Супряга
71’ Владислав Супряга
 
27’ Владислав Супряга
71’ Владислав Супряга

СК Днепр-1 вышел вперед в первом тайме, когда Супряга среагировал на рикошет в штрафной и с разворота мощно пробил мимо голкипера. После перерыва днепряне смогли отличиться еще раз, дубль оформил Супряга ударом с пенальти.

СК Днепр-1 дома уверенно победил Карпаты

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 11 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Карпаты, имея в активе лишь 8 зачетных баллов, опустились на девятую строчку.

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Карпаты Карпаты СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Карпаты Видеоновости Владислав Супряга Владислав Супряга
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