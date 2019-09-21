Санжар: Провів чоловічу розмову з гравцями Карпат

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував поразку в матчі 8-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1 (0:2).

"Сьогодні були два різних тайми. У першій половині зустрічі нам не вдалося як слід налаштуватися, ми програли багато епізодів боротьби, підборів і допустили багато помилок в своєму штрафному майданчику.

Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Карпати – 2:0

Другий тайм був зовсім іншим, я задоволений діями хлопців, адже була самовіддача, ми створили чимало моментів біля воріт суперника, але нам не вдалося їх реалізувати. Я задоволений тим, що гравці до кінця бились на футбольному полі, але також хочу привітати СК Дніпро-1 із заслуженою перемогою.

Вважаю, що нам не вистачало наших лідерів, які не змогли зіграти в цьому матчі. Також нам потрібно підсилити лінію атаки, тому що для того, щоб вигравати матчі, в складі повинні бути досвідчені футболісти, які можуть вирішувати моменти.

Михайленко: СК Дніпро-1 здобув закономірну перемогу над Карпатами

Я не кричав в роздягальні, але розмова була чоловічою, намагався підбадьорити хлопців і вказати на їхні помилки. Думаю, що розмова вдалася, адже другий тайм був зовсім інший. Тепер повинні зробити висновки і рухатися далі", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, Карпати поступились СК Дніпро-1 (0:2) та залишились на 9 позиції.

СК Дніпро-1 вдома впевнено переміг Карпати