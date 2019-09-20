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Михайленко: СК Днепр-1 одержал закономерную победу над Карпатами

20 сентября 23:37 17 Читати українською
Михайленко: СК Днепр-1 одержал закономерную победу над Карпатами
Дмитрий Михайленко / фото: СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от победы в матче 8-го тура УПЛ над Карпатами (2:0).

27’ Владислав Супряга
71’ Владислав Супряга
 
27’ Владислав Супряга
71’ Владислав Супряга

"Тяжелая игра. Первый тайм проходил с нашей территориальным и игровым преимуществом; можно было реализовывать больше моментов. А вот второй тайм был более ровный, с обоюдными шансами на забитые мячи. Нам повезло, когда Юрчук вытащил опасный удар от Мартинса.

Дубль Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Карпаты – 2:0

После второго гола были у нас возможности и увеличить счет. Победа очень долгожданная и важна для нас. После кубкового матча мы в чемпионате две игры с грандами, поэтому сейчас хорошее настроение, довольны. Наверное, победа закономерна.

Мы будем очень серьезно относиться к кубку. Завтра соберемся на базе и посмотрим, в каком состоянии находятся игроки, которые есть микроповреждения. Но готовимся очень серьезно и будем ставить задачу проходить в следующий этап", – рассказал Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, СК Днепр-1 одолел Карпаты (2:0), а главным героем стал Супряга, оформивший дубль в матче.

СК Днепр-1 дома уверенно победил Карпаты

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Карпаты Карпаты СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Карпаты Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
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