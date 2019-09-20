СК Днепр-1 дома уверенно победил Карпаты

В рамках матча-открытия 8-го тура УПЛ Карпаты потерпели выездное поражение в Днепре.

Стартовые 20 минут первого тайма встречи прошли под лозунгом футбола без центра поля. Обе команды вылетали в быстрые атаки и пытались довести их до логического завершения – и получалось остро! Уже на 3-й минуте встречи Понде выстрелил по воротам метров с 23-х, отправив мяч в притирку с дальней штангой, а на 5-й Супряга ответил ударом низом с правого края штрафной в руки Пидкивке. После этого прошло несколько минут без реальной остроты, но на высоких скоростях в обе стороны.

На 12-й минуте Сафронов праздновал взятие ворот Карпат, замкнув подачу с правого фланга точным ударом в правый нижний угол, однако гол отменили из-за офсайда. "Львы" ответили "дуплетом": сначала Дубинчак прорвался в штрафную, пробив в левую девятку, а затем Халль выстрелил с правого края под ближнюю штангу – в обоих случаях хозяев спас Юрчук. Подопечные Дмитрия Михайленко не оставались в долгу, на 18-й минуте организовав момент с замыканием кросса в исполнении Назаренко метров с шести – мимо! На 22-й же угловой днепровцев привёл к пожару и неточному удару Логинова с минимального расстояния. Карпаты же имели дальний выстрел Понде, но получилось слишком высоко.

Карпаты хоть и выбегали в контратаки, но это было связано с индивидуальными действиями; Днепр-1 же бежал вперёд системно, через согласованные движения и продуманные комбинации. Одна из них на 27-й минуте произошла в районе штрафной и завершилась голом Супряги – Владислав воспользовался отскоком и с разворота пробил в дальний угол. На 30-й же удвоить преимущество хозяев мог Чичиков, но мяч после его удара метров с 22-х отправился точно в руки Пидкивке. Кроме того, на 37-й минуте выстрел Когута из центра штрафной после рикошета от Мартинса заблокировал Ковтун (возможно, рукой), но в концовке первого тайма Логинов едва не сделал подарок Карпатам, срезав фланговую подачу в собственные ворота – мяч просвистел над перекладиной.

Насколько шикарным был первый тайм, настолько же ужасным было начало второго. Команды скатились к позиционной борьбе на невысоких скоростях, совсем не создавая моментов. Единственный опасный эпизод в стартовые 20 минут создали Карпаты, да и тот оказался случайным: Диогу сместился с левого фланга на линию штрафной и попытался пробить, но мяч срикошетил точно на правый край штрафной под удар Мартинсу – тот пробил, а Юрчук парировал. Вот и все "изюминки".

На 60-х минутах увеличилось количество фолов – арбитр Денис Шурман в этот период выдал аж три жёлтые карточки. Вероятно, это несколько разозлило команды. Первыми проснулись Карпаты, которые на 67-й минуте провели классную фланговую атаку с подачей Дубинчака точно на голову Понде – Кристиан пробил головой, запустив мяч прямо над перекладиной. СК Днепр-1 же ответил на 70-й, неожиданно для всех заработав пенальти после навеса со штрафного – Ковтун неосторожно поборолся за отскок, нарушив правила. Супряга с "точки" был точен. 2:0.

Карпаты большими силами пошли вперёд, но ничего острее, чем ряд перехваченных днепровцами кроссов, "зелёно-белым" создать никак не удавалось. СК Днепр-1 же на 77-й минуте был близок к третьему голу: после подачи с углового Батагов головой пробил в дальний угол, но Халль вынес мяч с линии ворот. Карпаты моментально выбежали в контратаку 2-в-2, в завершении которой метров с 20-ти мощно пробил Диогу – мяч срикошетил от защитника и попал в перекладину! Ещё через минуту на поле произошла стычка, спровоцированная грубым подкатом Понде. Денис Шурман должен был выписывать Кристиану красную карточку, но ограничился предупреждениями.

Эндшпиль поединка оказался довольно интересным. СК Днепр-1 пытался подловить соперника на контратаке, что едва не удалось на 86-й минуте после прострела Назаренко на дальнюю штангу – Булеце до замыкания не хватило полсекунды. Карпаты же пытались спастись: так, на 87-й с левого края штрафной пробил Диогу, а на 89-й с противоположной части штрафной выстрелил Понде – в обоих случаях мяч поймал Юрчук. В конце концов, забить хотя бы один гол львовянам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу хозяев.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 11 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. Карпаты, имея в активе лишь 8 зачётных баллов, опустились на девятое место.