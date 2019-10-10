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Санжар оценил уровень игры новоиспеченного нападающего Карпат Лоренцена

13:06 64 Читати українською
Санжар оценил уровень игры новоиспеченного нападающего Карпат Лоренцена
Мелвин Лоренцен и Роман Санжар / Фото ФК Карпаты

Угандийский нападающий Мелвин Лоренцен пока не впечатляет своей формой главного тренера Карпат Романа Санжара.

"У Лоренцена большой потенциал, но сейчас он не в лучших физических кондициях. Карпатам нужен форвард, способный взять игру на себя и решить исход матча.

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Несколько поединков подряд мы владеем инициативой, но не можем реализовать свои моменты. Уверен, что Лоренцен поможет Карпатам в предстоящих матчах", – приводит слова Санжар официальный сайт львовян.

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Напомним, 24-летний форвард присоединился к Карпатам несколько недель назад и уже успел сыграть в двух матчах за "зелено-белых".

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