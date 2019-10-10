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Санжар оцінив рівень гри новоспеченого нападника Карпат Лоренцена

13:06 197 Читать на русском
Санжар оцінив рівень гри новоспеченого нападника Карпат Лоренцена
Мелвін Лоренцен та Роман Санжар / Фото ФК Карпати

Угандійський нападник Мелвін Лоренцен поки не вражає своєю формою головного тренера Карпат Романа Санжара.

"У Лоренцена великий потенціал, але зараз він не в найкращих фізичних кондиціях. Карпатам потрібен форвард, здатний взяти гру на себе і вирішити результат матчу.

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Кілька поєдинків поспіль ми володіємо ініціативою, але не можемо реалізувати свої моменти. Упевнений, що Лоренцен допоможе Карпатам в майбутніх матчах", – наводить слова Санжара офіційний сайт львів'ян.

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Нагадаємо, 24-річний форвард приєднався до Карпат кілька тижнів тому та вже встиг зіграти у двох матчах за "зелено-білих".

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Мелвін Лоренцен Мелвін Лоренцен Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар
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