Санжар оцінив рівень гри новоспеченого нападника Карпат Лоренцена

Угандійський нападник Мелвін Лоренцен поки не вражає своєю формою головного тренера Карпат Романа Санжара.

"У Лоренцена великий потенціал, але зараз він не в найкращих фізичних кондиціях. Карпатам потрібен форвард, здатний взяти гру на себе і вирішити результат матчу.

Карпати підписали екс-форварда Вердера Лоренцена

Кілька поєдинків поспіль ми володіємо ініціативою, але не можемо реалізувати свої моменти. Упевнений, що Лоренцен допоможе Карпатам в майбутніх матчах", – наводить слова Санжара офіційний сайт львів'ян.

Карпати зіграють з литовським Жальгірісом

Нагадаємо, 24-річний форвард приєднався до Карпат кілька тижнів тому та вже встиг зіграти у двох матчах за "зелено-білих".