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Карпаты сыграют с литовским Жальгирисом

22:25 13 Читати українською
Карпаты сыграют с литовским Жальгирисом
Карпаты / ФК Карпаты

Подопечные Романа Санжара проведут товарищескую игру против каунасского Жальгириса во Львове.

Львовские Карпаты, чтобы заполнить паузу в чемпионате, вызванную матчами национальных сборных, 12 октября сыграют товарищеский матч с Жальгирисом из Каунаса, сообщает официальный сайт ФК Карпаты.

Карпаты намекают на договорной матч – львовский клуб опубликовал скандальное заявление

Поединок пройдет во Львове на стадионе Украина. Эта игра состоится в рамках международного партнерства клубов из Каунаса и Львова – накануне Карпаты заключили соответствующий договор с литовским клубом. Вход на товарищеский матч – свободный.

Добавим, что Жальгирис был участником квалификации Лиги Европы в этом сезоне. Сейчас команда, в составе которой выступают несколько игроков национальной сборной, находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Литвы и ведет борьбу за бронзовые награды.

Карпаты готовы объединиться с Рухом и Львовом и планируют реконструкцию стадиона Украины – революционный проект "львов"

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