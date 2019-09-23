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Карпаты подписали экс-форварда Вердера Лоренцена

16:29 94 Читати українською
Карпаты подписали экс-форварда Вердера Лоренцена
Мелвин Лоренцен / Kicker

Бывший форвард Вердера Мелвин Лоренцен стал игроком львовских Карпат.

Львовские Карпаты официально объявили о подписании угандийского нападающего Мелвина Лоренцена на правах свободного агента, сообщает твиттер клуба.

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Отметим, что Лоренцен выступал в составе бременского Вердера с 2013 по 2017 год, после чего перешел в голландский клуб Ден Гааг. В 2016 году нападающий провел один матч в составе национальной команды Уганды.

К слову, Карпаты набрали 8 очков в 8 матчах и занимают 9 место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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