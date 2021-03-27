В группе А европейской квалификации к ЧМ-2022 выделяются сборные Португалии и Сербии. Они были соперниками по отбору к Евро-2020 – тогда балканцы расписали ничью на выезде и проиграли дома, а затем провалили плей-офф. Повтор катастрофы не входил в планы подопечных Драгана Стойковича, поэтому сейчас необходимо цепляться за первую позицию – а для этого надо побеждать "селесао" хотя бы дома. Благо, домашняя личная встреча пришлась уже на 2-й тур. При этом хозяева могли бы отомстить и за белградское поражение в предыдущем отборе.

Начало поединка не предвещало сербам чего-то страшного. Команды катали мяч в среднем темпе, причем балканцы стартовали чуть активнее. На 7-й минуте они даже провели что-то похожее на момент, организовав быструю атаку с ударом Костича с левого угла штрафной. В Бундеслиге он забивает отсюда регулярно, но португальцы накрыли его выстрел, да ещё и ответили настоящим голевым эпизодом: Жота перехватил мяч в центре и отдал пас на правый край штрафной Бернарду Силве, а тот сбросил "круглого" под удар Роналду с угла вратарской – Криш пробил выше ворот!

Ещё через три минуты подопечные Фернанду Сантуша праздновали открытие счёта: Роналду с правого фланга откатил мяч Бернарду Силве, а его подачу на дальней штанге замкнул Жота – 0:1! Просто, но эффективно.

Гол выбил из колеи обе команды. Португалия остановилась, ничего не создавая в течение последующих 20 минут и даже не поднимая темп, а сербы вообще не могли ничего придумать. В середине первого тайма они играли лишь через кроссы, один из которых на 32-й минуте принял Влахович – он пробивал с разворота, но получилось слишком высоко. Вот и вся острота. За это хозяев наказали во второй раз: на 36-й минуте Соареш навесил с правого фланга, а Жота головой замкнул под левую штангу – 0:2!

После этого сборная Сербии пошла отыгрываться, но запала хозяев хватило только на навес с очень неточным ударом Влаховича и на дальний выстрел Митровича в руки Лопешу. Португалия же могла и разгром устроить, заработав очень перспективный штрафной, но Роналду прогнозируемо пробил по воробьям. В конце концов, отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе "селесао".

В раздевалке Драган Стойкович провёл две замены, сняв с игры Влаховича и Лазовича и выпустив Максимовича с Радоньичем. Этот ход сработал уже на 26-й секунде второго тайма: Радоньич ворвался на правый край штрафной и подал на линию вратарской, а Митрович замкнул головой – 1:2! Правда, уже через две минуты гости могли забить вследствие прорыва Канселу на левый фланг штрафной и мощного удара, однако его успели накрыть в последний момент.

Сербы поняли, что соперника можно бить его же оружием, поэтому в штрафную Португалии полетели подачи. Дважды они могли привести к взятю ворот: на 55-й минуте Тадич получил отскок с навеса и красиво выстрелил под перекладину (Лопеш парировал), а на 56-й Милинкович-Савич головой замкнул корнер – мимо дальней штанги! У гостей же на 50-х минутах не было ничего, кроме очередного неудачного стандарта в исполнении Роналду.

На 60-х минутах Сербия изменила тактику, начав ловить "селесао" на контратаках. Первая же из них завершилась голом: Тадич вырезал классный пас в темп на Радоньича, а тот эффектно убрал защитника на смещении в центр и сразу же отдал передачу под выход Костича один на один – Филипп же легко переиграл Лопеша! 2:2!

На 63-й и и 65-й Радоньич решил добавить к двум ассистам ещё и гол, ворвавшись на правый край штрафной и мощно пробив низом – первую попытку с большим трудом накрыли защитники, а вот при второй Португалию спас Лопеш.Правда, после этого сборная Сербии сбавила обороты, а Фернанду Сантуш провел замены – на 70-х минутах он бросил в бой Санчеша и Мендеша, сняв Канселу и Оливейру. Этот ход, однако, ничего не дал "селесао". В середине второго тайма у них был только дальний и очень неточный удар Криша.

В эндшпиле поединка оба тренера сделали попытку вырвать победу, бросив в бой звёздных нападающих. Сербов усилил Йович, у португальцев появился Фелиш, но создать хотя бы один опасный момент в основное время команды так и не смогли. В компенсированное же Миленкович умудрился получить прямую красную за грубый подкат в ногу Данилу. После этого сербы уже не мечтали об атаке.

А Португалия забила! На 90+4-й минуте Роналду получил шикарную диагональ на правый край штрафной и пробил мимо Дмитровича, но Митрович вынес мяч с линии ворот! После этого Стефан еще и накрыл добивание! Арбитр не засчитал гол, но мяч, похоже, таки пересек ленту полностью. Так или иначе, финальный свисток зафиксировал боевую ничью в Белграде.

Таким образом, Сербия набрала четыре очка и сохранила лидерство в группе А. У Португалии аналогичное количество зачётных баллов, а снизу пиренейцев подпирает Люксембург, набравший три пункта.