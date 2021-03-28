"Быть капитаном сборной Португалии – гордость и одна из главных привилегий в моей жизни. Я всегда отдаю и буду отдавать всего себя на благо моей страны. И это никогда не изменится. Но бывают и тяжелые времена, с которыми трудно мириться. Особенно, когда мы чувствуем, что страдает целая нация.

Роналду покинул поле до конца матча против Сербии – видео бурной реакции на отмененный гол

Поднимем головы и будем готовы к новому вызову! Вперед, Португалия!" – написал Роналду в Instagram.

Напомним, на последних секундах матча квалфикации к ЧМ-2022 Роналду отметился голом, но арбитр не зафиксировал взятие ворот, мотивируя это тем, что мяч не пересек линию ворот.

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