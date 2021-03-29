Сестра лидера сборной Португалии Катя Авейру в очередной раз публично вступилась за Криштиану Роналду посредством социальных сетей. В этот раз в центре внимания оказался скандальный эпизод на финише матча против сербов в отборе к ЧМ-2022.

Родственники нападающего "избранных" нашла оправдание его поступку с выброшенной капитанской повязкой.

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"Охваченный гневом из-за запавшей в душу несправедливости против его родины, которую он столько раз защищал "зубами и ногтями", он выбросил капитанскую повязку на газон! Невероятное хладнокровие, поскольку очевидно, что за то, что они сделали с Португалией и со всеми нами, его желанием было швырнуть ее в лицо рефери и лайнсмену", – написала Авейру в своем Instagram.

Напомним, ранее экс-игрок сборной Португалии раскритиковал Роналду за шквал эмоций, а сам 5-кратный обладатель "Золотого мяча" объяснил свой поступок "страданием целой нации".

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