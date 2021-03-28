Бывший португальский защитник Фернандо Мейра не стал на сторону своего звездного соотечественника после матча квалификации ЧМ-2022 против Сербии (2:2).

"Реакция Роналду понятна, но неприемлема для капитана сборной. Он не может бросить капитанскую повязку и уйти в раздевалку, пока длится матч. Это неприемлемое поведение для такого значимого игрока.

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Я понимаю разочарование Роналду и согласен с ним, потому что гол был чистый, но судьи вынуждены принимать решения без VAR. Роналду должен быть примером для команды", – цитирует Мейру Record.

Напомним, на последних секундах поединка Криштиану отличился голом, но арбитр не зафиксировал взятие ворот, мотивируя это тем, что мяч не пересек линию ворот, хотя повторы доказали обратное. Роналду покинул поле, швырнув на землю капитанскую повязку.

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