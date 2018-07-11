Сантос предложил Динамо 6 игроков на выбор в обен на Гонсалеса

Нападающий Динамо Дерлис Гонсалес близок к переходу в Сантос.

Бразильский Сантос предложил киевскому Динамо ряд футболистов на выбор в обмен на Дерлиса Гонсалеса, сообщает UOL Esporte.

В число этих футболистов попали форвард Джонатан Копете, атакующие полузащитники Эмилиано Веккио и Витор Буэно, правый защитник Даниэль Гедес, опорный полузащитник Алисон и левый защитник/атакующий полузащитник Жоан Мота.

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По информации издания, в Динамо уже определились, кого из игроков они хотели бы получить в обмен на Гонсалеса, однако конкретные имена пока не называются.

Напомним, Гонсалес перебрался в Динамо летом 2015 года по Базеля за 9,4 млн евро, его контракт рассчитан до июня 2020 года.

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