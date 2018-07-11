toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ДОМАГОЙ ВИДА Полуфинал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Сантос предложил Динамо 6 игроков на выбор в обен на Гонсалеса

13:23 288 Читати українською
Сантос предложил Динамо 6 игроков на выбор в обен на Гонсалеса
Дерлис Гонсалес / Фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Дерлис Гонсалес близок к переходу в Сантос.

Бразильский Сантос предложил киевскому Динамо ряд футболистов на выбор в обмен на Дерлиса Гонсалеса, сообщает UOL Esporte.

В число этих футболистов попали форвард Джонатан Копете, атакующие полузащитники Эмилиано Веккио и Витор Буэно, правый защитник Даниэль Гедес, опорный полузащитник Алисон и левый защитник/атакующий полузащитник Жоан Мота.

Динамо объявило о подписании Сидклея

По информации издания, в Динамо уже определились, кого из игроков они хотели бы получить в обмен на Гонсалеса, однако конкретные имена пока не называются.

Напомним, Гонсалес перебрался в Динамо летом 2015 года по Базеля за 9,4 млн евро, его контракт рассчитан до июня 2020 года.

Трансфер Роналду в Ювентус: 5-й самый дорогой в истории, суперрекорд по зарплате и дебют против Реала

Теги
Трансферы Сантос Сантос Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Дерлис Гонсалес Дерлис Гонсалес Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Хлебас стал игроком Десны
    Україна — 13:08103 Хлебас стал игроком Десны
6
час
:
33
мин
Хорватия
21:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук