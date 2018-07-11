Сантос запропонував Динамо 6 гравців на вибір в обмін на Гонсалеса

Вінгер Динамо Дерліс Гонсалес близький до переходу в Сантос.

Бразильський Сантос запропонував київському Динамо низку футболістів на вибір в обмін на Дерліса Гонсалеса, повідомляє UOL Esporte.

У число цих футболістів потрапили форвард Джонатан Копете, атакувальні півзахисники Еміліано Веккіо і Вітор Буено, правий захисник Даніель Гедес, опорний півзахисник Алісон і лівий захисник/атакувальний півзахисник Жоан Мота.

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За інформацією видання, в Динамо вже визначилися, кого з гравців вони хотіли б отримати замість Гонсалеса, однак конкретні імена поки не називаються.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перебрався в Динамо влітку 2015 року з Базеля за 9,4 млн євро, його контракт розрахований до червня 2020 року.

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