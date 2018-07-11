toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ХОРВАТІЯ - АНГЛІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ДОМАГОЙ ВІДА Півфінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Сантос запропонував Динамо 6 гравців на вибір в обмін на Гонсалеса

13:23 1111 Читать на русском
Сантос запропонував Динамо 6 гравців на вибір в обмін на Гонсалеса
Дерліс Гонсалес / Фото ФК Динамо

Вінгер Динамо Дерліс Гонсалес близький до переходу в Сантос.

Бразильський Сантос запропонував київському Динамо низку футболістів на вибір в обмін на Дерліса Гонсалеса, повідомляє UOL Esporte.

У число цих футболістів потрапили форвард Джонатан Копете, атакувальні півзахисники Еміліано Веккіо і Вітор Буено, правий захисник Даніель Гедес, опорний півзахисник Алісон і лівий захисник/атакувальний півзахисник Жоан Мота.

Динамо оголосило про підписання Сідклея

За інформацією видання, в Динамо вже визначилися, кого з гравців вони хотіли б отримати замість Гонсалеса, однак конкретні імена поки не називаються.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перебрався в Динамо влітку 2015 року з Базеля за 9,4 млн євро, його контракт розрахований до червня 2020 року.

Трансфер Роналду в Ювентус: 5-й найдорожчий в історії, суперрекорд по зарплаті та дебют проти Реала

Теги
Трансфери Сантос Сантос Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
12
хв
Хорватія
21:00
Англія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук