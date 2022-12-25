Сантос прибавит к своей эмблеме корону, которая будет расположена между звездами над логотипом, сообщает El Chiringuito.

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Отмечается, что такое изменение эмблемы появится уже в январе 2023 года в уважении легендарному экс-игроку.

Напомним, что 82-летний бразилец в настоящее время в больнице. Известно, что у него прогрессирует рак толстой кишки, и ему необходим дополнительный уход из-за почечной и сердечной недостаточности, из-за чего Король футбола встретил Рождество в больнице.

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