Неймар установил несколько исторических достижений в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

Нападающий ПСЖ догнал Пеле на вершине списка бомбардиров сборной Бразилии. Теперь у обоих по 77 голов за "селесао".

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Правда, Королю для этой отметки понадобилось всего 92 матча, а Нею 134. Современная звезда бразильцев также повторил свершения Диего Марадоны и Криштиану Роналду на чемпионатах мира – у всех по 8 точных ударов, но португалец еще имеет шанс подняться на ЧМ-2022. Здесь всем до рекорда еще далеко, ведь немец Мирослав Клозе настрелял на Мундиалях 16 голов.

Все достижения Неймара были перечеркнуты. Бразилия успела пропустить от Хорватии, проиграть серию пенальти и вылететь из ЧМ на стадии 1/4 финала.

NEYMAR IN EXTRA TIME WHEN BRAZIL NEED HIM.



HE EQUALS PELÉ AS BRAZIL'S ALL-TIME MEN'S TOP SCORER (77) pic.twitter.com/wZPCKgbdYk — B/R Football (@brfootball) December 9, 2022

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