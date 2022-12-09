Неймар повторил рекорд Пеле и догнал Роналду с Марадоной в своем прощальном матче на ЧМ-2022
Неймар установил несколько исторических достижений в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.
Нападающий ПСЖ догнал Пеле на вершине списка бомбардиров сборной Бразилии. Теперь у обоих по 77 голов за "селесао".
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Правда, Королю для этой отметки понадобилось всего 92 матча, а Нею 134. Современная звезда бразильцев также повторил свершения Диего Марадоны и Криштиану Роналду на чемпионатах мира – у всех по 8 точных ударов, но португалец еще имеет шанс подняться на ЧМ-2022. Здесь всем до рекорда еще далеко, ведь немец Мирослав Клозе настрелял на Мундиалях 16 голов.
Все достижения Неймара были перечеркнуты. Бразилия успела пропустить от Хорватии, проиграть серию пенальти и вылететь из ЧМ на стадии 1/4 финала.
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