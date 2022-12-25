Різдво у Європі другий рік поспіль без футболу. Гравці насолоджуються останніми днями відпустки перед відновленням сезону. Ловлять моменти, коли можуть зібратись у родинному колі, повечеряти й посвяткувати. Більшість охоче ділиться атмосферними й сімейними кадрами у соцмережах, але є і винятки.

Здоров'я Пеле погіршилося: легенда зустріне Різдво у лікарні

Аргентинці, вочевидь, досі зайняті святкуванням перемоги на чемпіонаті світу. Майже ніхто із тріумфаторів катарського Мундіалю не публікував різдвяних фото. Зокрема, Лео Мессі, який у попередні роки ретельно готувався до цього свята. Також "прогул" у Крішітану Роналду. За чутками, португалець зайнятий роботою над переїздом у Аль-Наср. А от ігнор Ібрагімовіча відверто дивує. Златан щоразу в цей день постив різні варіації середнього пальця, таким чином демонструючи своє ставлення до Різдва.

UPD: вже після виходу цього матеріалу Мессі частково реабілітувався. Точніше – замість Лео це зробила його дружина Антонелла Роккуццо.

Зате не зраджує своїм традиціям Мохамед Салах. Ревний мусульманин постійно відзначає це християнське свято.

Сімейне фото ще одного "скаузера" – Аліссона Бекера – не менш атмосферне.

Хорватська модель Іванна Кнолль стала секс-символом ЧС-2022, але у Святвечір вибрала доволі скромне вбрання.

Світлини колишнього гравця "картатих" Івана Ракітіча – готовий шаблон для милих різдвяних листівок.

Подружжя Дарини та Валерія Бондарів ділиться неординарним способом нарядити ялинку.

Легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні, схоже, навідався до резиденції Санти.

Тим часом Барселона стверджує, що саме її гравці допомагають різдвяному бороданю підготувати подаруночки для малечі.

У Реала свій герой з "рослинністю" на обличчі. Спільне фото двох головних персон Мадрида на цей момент – Флорентіно Переса та Каріма Бензема.

Голкіпер "вершкових" Андрій Лунін вперше святкує Різдво у статусі батька.

Войцех Щенсни зі своєю дружиною-українкою. Здається, їхній малюк зовсім не хоче бути зіркою.

Колишній легіонер Динамо Беньямін Вербіч "побив горшки" зі своєю обраницею (до речі, теж українкою), тому на фото лише з їхнім сином.

Мануель Нойєр змушений зустріти свято на милицях. Зичимо легенді здоров'я!

Неперевершений бомбардир Філіппо Індзагі навіть не помітив, що у малечі були свої плани на цю фотосесію.

Сучасний наступник СуперПіппо Чіро Іммобіле підтверджує неписану істину, що для італійців сім'я – це найважливіше в житті.

Ще один зразковий сім'янин Роберт Лєвандовскі з таким милим фото однозначно розраховує поцілити у ваше серденько.