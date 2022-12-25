Сантос оновить емблему на честь Пеле
25 грудня 23:26 - Читать на русском
Бразильський клуб вирішив оригінально вшанувати Короля футболу.
Сантос додасть до своєї емблеми корону, яка буде розміщена між зірками над логотипом, повідомляє El Chiringuito.
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Зазначається, що така зміна емблеми з'явиться вже в січні 2023 року на данину поваги легендарному екс-гравцю.
Нагадаємо, що 82-річний бразилець наразі в лікарні. Відомо, що у нього прогресує рак товстої кишки, і йому потрібний додатковий догляд через ниркову та сердечну недостатність, через що Король футболу зустрів Різдво в лікарні.
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