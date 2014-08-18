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Сантос не продал Артура Гомеса в Шахтер за 5 млн евро

18:53 182 Читати українською
Сантос не продал Артура Гомеса в Шахтер за 5 млн евро
Артур Гомес / фото из соцсетей

Шахтер заинтересован в подписании форварда Сантоса Артура Гомеса.

Донецкий Шахтер пытался купить нападающего Сантоса Артура Гомеса. "Горняки" предлагали за бразильца 5 млн евро и были готовы отдать в аренду Дентиньо, сообщает Terra.

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По информации издания, руководство бразильского клуба не устроила такое предложение. Сантос хочет получить за своего игрока больше денег и не нуждается в Дентинью.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Артура Гомеса в 1 млн евро. В нынешнем сезоне игрок провел на поле всего 221 минуту в 11 матчах за Сантос, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

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