toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Сантос не продав Артура Гомеса в Шахтар за 5 млн євро

18:51 367 Читать на русском
Сантос не продав Артура Гомеса в Шахтар за 5 млн євро
Артур Гомес / фото із соцмереж

Шахтар зацікавлений у підписанні форварда Сантоса Артура Гомеса.

Донецький Шахтар намагався купити нападника Сантоса Артура Гомеса. "Гірники" пропонували за бразильця 5 млн євро та були готові віддати в оренду Дентінью, повідомляє Terra.

Динамо чи Шахтар у групі смерті Ліги чемпіонів – цілком реальний варіант: особливості кошиків для жеребкування

За інформацією видання, керівництво бразильського клубу не влаштувала така пропозиція. Сантос хоче отримати за свого гравця більше грошей і не потребує Дентінью.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Артура Гомеса в 1 млн євро. У нинішньому сезоні гравець провів на полі всього 221 хвилину в 11 матчах за Сантос, в яких забив 1 гол та віддав одну результативну передачу.

Рома готова запропонувати Шахтарю 15 млн євро за Тайсона

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Артур Гомес Артур Гомес Сантос Сантос Трансфери Шахтаря Дентінью Дентінью Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
53
хв
Спартак Москва
20:30
ПАОК
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук