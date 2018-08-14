Сантос не продав Артура Гомеса в Шахтар за 5 млн євро

Шахтар зацікавлений у підписанні форварда Сантоса Артура Гомеса.

Донецький Шахтар намагався купити нападника Сантоса Артура Гомеса. "Гірники" пропонували за бразильця 5 млн євро та були готові віддати в оренду Дентінью, повідомляє Terra.

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За інформацією видання, керівництво бразильського клубу не влаштувала така пропозиція. Сантос хоче отримати за свого гравця більше грошей і не потребує Дентінью.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Артура Гомеса в 1 млн євро. У нинішньому сезоні гравець провів на полі всього 221 хвилину в 11 матчах за Сантос, в яких забив 1 гол та віддав одну результативну передачу.

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